Bereszynski: visite mediche in arrivo col Napoli

Bartos Bereszynski sarà un nuovo giocatore del Napoli, sabato mattina in programma visite mediche a Villa Stuart.

Dalla radio ufficiale della SSCN fanno sapere che Bereszynski è pronto ad effettuare tutti i test clinici per poi firmare il nuovo contratto. Il terzino destro di proprietà della Sampdoria si trasferirà al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il percorso inverso lo farà Zanoli che andrà a giocare con la Sampdoria di Stankovic, ma solo in prestito secco, senza alcuna possibilità di riscatto.

Quando si svolgono le visite mediche di Bereszynski col Napoli

Il terzino polacco sarà un utile rinforzo per Luciano Spalletti, soprattutto in termini di esperienza, oltre che di qualità tecnica. Inoltre il Napoli con lo scambio Bereszynski-Zanoli riuscirà anche a far giocare con maggiore continuità un suo prodotto del vivaio, su cui punta molto per il futuro.

Le visite mediche di Bereszynski per il Napoli sono prenotate a Villa Stuart a Roma per sabato 7 gennaio 2023. Questa sono le notizie che filtrano dalla società azzurra e che vengono date dalla radio ufficiale del club partenopeo. Dunque l’esterno di difesa non giocherà la sfida Sampdoria-Napoli in programma domenica 8 gennaio 2023 allo stadio Marassi alle ore 18.00. Spalletti potrà contare su Bereszynski a partire da lunedì, quando dovrà cominciare a preparare la sfida con la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona del 13 gennaio 2023.

Intanto il Napoli sul calciomercato sta seguendo anche altri calciatori. Uno dei nomi più importanti è sicuramente quello di Azzedine Ounahi, giocatore dell’Angers che piace molto a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo vorrebbe portarlo al Napoli già durante il mercato di gennaio.