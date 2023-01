Svelato il bluff di Giuntoli: il Napoli vuole chiudere subito per Ounahi

Giuntoli ha bluffato su Ounahi al Napoli, pronta l’offerta per portare in azzurro il giocatore marocchino dell’Angers.

Il Napoli è fortemente interessato al giocatore marocchino Azzedine Ounahi e sarebbe pronto a fare un’offerta importante per acquistarlo. Tuttavia, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha recentemente negato l’interesse della squadra per Ounahi, quindi potrebbe esserci una certa confusione sulla vera situazione della trattativa. Inoltre, il Napoli dovrà affrontare la concorrenza di altre squadre interessate al giocatore e dovrà convincere Ounahi ad accettare la proposta di contratto

Cristiano Giuntoli nega l’interesse del Napoli per Ounahi, ma la trattativa è molto avanzata

Nonostante il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, abbia recentemente negato l’interesse della squadra per il giocatore marocchino Azzedine Ounahi, fonti affidabili rivelano che il club è molto concentrato sulla trattativa. Il Napoli è solito individuare calciatori di prospettiva con il potenziale di fare il salto nella squadra partenopea e Ounahi, classe 2000 di proprietà dell’Angers, è in cima alla lista dei desideri del club.

L’interesse del Napoli per Ounahi è molto forte e il club è pronto a fare un’offerta importante per il giocatore, stimata intorno ai 20 milioni di euro. Inoltre, secondo quanto raccolto da Areanapoli.it, il Napoli avrebbe anche proposto a Ounahi un contratto quinquennale con un ingaggio di 1,6 milioni di euro più bonus, un’offerta allettante rispetto al salario che attualmente percepisce all’Angers.

In conclusione, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è dimostrato molto astuto nella trattativa per il giocatore marocchino Azzedine Ounahi, smentendo l’interesse della squadra per il giocatore e creando così un elemento di confusione per depistare la concorrenza. Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di facciata di Giuntoli, il Napoli è effettivamente molto interessato a Ounahi e sarebbe pronto a fare un’offerta importante per acquistarlo. Inoltre, il club sembra anche disposto a anticipare la concorrenza di altre squadre interessate al giocatore per assicurarsi di ottenere il suo acquisto. In questo modo, Giuntoli e il Napoli dimostrano la loro determinazione e il loro interesse a portare Ounahi nella squadra partenopea.