Alvino: “Kvaratskhelia non si è allenato, ecco il motivo”

Kvicha Kvaratskhelia non si è allenato a Castel Volturno, il georgiano si è allineato a chi è sceso in campo nella sfida con l’Inter.

Il Napoli deve giocare di nuovo domenica contro la Sampdoria, quindi gli allenamenti procedono a ritmo sostenuto a Castel Volturno. Ma come sempre accade c’è chi esegue un tipo di allenamento più soft il giorno dopo la partita, chi invece non è sceso ne esegue uno più ‘pesante’. È esattamente quello che è accaduto a Kvaratskhelia.

Il fatto che Kvaratskhelia non si sia allenato oggi ha fatto subìto insospettire i tifosi, che hanno pensato ad un infortunio del georgiano. Kvaratskhelia nella partita con l’Inter ha subito diversi interventi duri dai difensori interisti, come quello di Skriniar non sanzionato dal cartellino giallo dall’arbitro Sozza, molto contestato.

“Stiamo un po’ tutti più calmi. Kvaratskhelia non ha saltato l’allenamento per le botte ricevute(tante e non sanzionate)ma solo perché non era previsto oggi allenamento per chi ha giocato ieri. Non si è allenato neanche Meret, vi risulta sia stato colpito alle caviglie anche lui?” Scrive Carlo Alvino. Dunque nessun infortunio pe Kvaratskhelia ma la normale prassi degli allenamenti. Il georgiano sta bene e può scendere in campo per la sfida con la Sampdoria.