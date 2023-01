Bereszynski a Napoli: incontro con Spalletti, convocato per la Sampadoria. La situazione

Bartos Bereszynski tra i convocati di Sampdoria-Napoli. Oggi visite mediche al Pineta Grande Hospital, poi incontro con Spalletti.

Andata e ritorno a Genova ma con due maglie diverse. È il destino di Bereszynski esterno di difesa di proprietà della Sampdoria che nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il polacco è già sbarcato a Napoli, così come nella serata di ieri Zanoli è andato a Genova.

Oggi Bereszynski svolge le visite mediche con il Napoli. Gli ultimi test saranno effettuati al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno e non a Villa Stuart come avviene di solito. Poi il calciatore incontrerà Luciano Spalletti al Training Center di Castel Volturno. “Sull’aereo che andrà a Genova, potrebbe esserci anche lui oppure no, dettagli, ma le possibilità che il polacco debba subito convivere con un conflitto intestino sono elevate” scrive il quotidiano sportivo.

Sampdoria-Napoli: c’è Bereszynski

“Alla Sampdoria ci andrà Zanoli, lui in prestito senza alcuna possibilità di riscatto: dovrà guadagnarsi la stima di Stankovic, prendersi una maglia, mettere minuti nelle gambe, crescere e porre le basi per rientrare nel club che l’ha lanciato e che crede in lui. E Contini, il portiere, diventerà soggetto della discussione nella prossima settimana” viene scritto sul quotidiano sportivo.

Spalletti potrebbe convocare Bereszynski per Sampdoria-Napoli, anche perché il giocatore è abile e arruolabile. Il polacco ha giocato da titolare la sfida Sassuolo-Sampdoria il 4 gennaio e quindi non ha particolari problemi di forma fisica. Deciderà Spalletti se portarlo subito in panchina. Una scelta più che probabile se tutte le questioni burocratiche verranno sistemate. Anche perché senza Zanoli il Napoli non ha un altro esterno di difesa in panchina per sostituire eventualmente Di Lorenzo.