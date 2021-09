Formazione Juventus: Dybala verso il forfait, Allegri pensa ad una sorpresa

La formazione della Juventus in vista dalla sfida con il Napoli ha molte assenze: fuori chiesa, Dybala e Cuadrado in dubbio. Sono tanti problemi di formazione per Massimiliano Allegri che come il collega Luciano Spalletti, ha tanti problemi di formazione legati a infortuni e rientri all’ultimo minuto dal ritiro per le Nazionali. Un problema comuni a tanti allenatori ma che dalle parti di Torino ha innescato un vero e proprio piagnisteo bianconero.

Juventus: Allegri esclude Cuadrado

Secondo Gazzetta dello Sport possono essere molte le novità di Allegri in vista della sfida tra Napoli e Juventus. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Morata giocherà davanti, Locatelli esordirà dal primo minuto. Dietro Bonucci e Chiellini, a centrocampo assieme a Rabiot dovrebbe giocare McKennie. La novità è sulle fasce. De Sciglio, a meno di grosse sorprese, giocherà dall’inizio. E Luca Pellegrini, a sorpresa, ha buone chance di esserci dal 1’ in una linea a quattro. L’alternativa è la “tre” con De Ligt-Bonucci-Chiellini. In avanti, Kulusevski e Bernardeschi sulle fasce sono favoriti su Kean. E i sudamericani? I brasiliani non dovrebbero arrivare prima di domattina, Dybala e Cuadrado in volo tutta la giornata di oggi: non semplice immaginarli titolari“. Non vedere Cuadrado titolare sarebbe sicuramente una sorpresa, dato che Allegri punta moltissimo sul giocatore colombiano.

