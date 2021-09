Spalletti la formazione del Napoli è fatta: tra infortuni e voli privati

La formazione del Napoli che affronta la Juventus è quasi fatta, Luciano Spalletti ha individuato i calciatori da mandare in campo da titolari. Una impresa non semplice per Spalletti che nel corso di queste settimane ha dovuto fare i conti con infortuni e coincidenze per i voli. Le Nazionali si sono portatati via quasi tutti gli uomini migliori e la sorte gli ha fatto perdere Meret e Lobotka, due titolari assoluti del suo Napoli. Contro la Juventus è stato però recuperato Osimhen che pure ha giocato con la Nigeria.

Zielinski in panchina: stress per Elmas e Osimhen

Lo chiamavano turno di riposo, magari per gli organizzatori della Serie A, ma non di certo per i giocatori chiamati in Nazionale. Per loro lo stress è triplicato. C’è chi è andato dall’altra parte del mondo, come Ospina ad esempio. Chi al rientro ha dovuto fare i conti con la burocrazia come Osimhen ed Elmas. I due giocatori si sono fermati a Roma per sbrigare le ultime pratiche burocratiche per andare a giocare in Inghilterra giovedì col Leicester. Solo oggi arriveranno a Castel Volturno, mentre Rrahmani li ha anticipati di qualche ora.

Si passa agli infortunati: recupera Zielinski che va in panchina, mentre sono fuori Lobotka e Meret. Anche Mertens e Ghoulam non saranno del match.

Il volo di Ospina

Ma c’è un giocatore che più di tutti attende il Napoli ed è David il colombiano. Ospina ha giocato l’ultima partita nella notte di venerdì. Il tempo di fare una doccia e poi prenderà un volo privato, scalo a Parigi e poi direzione Napoli insieme col compagno e avversario Juan Cuadrado. Una corsa all’ultimo minuto che porterà Ospina in Italia nella giornata odierna, giusto il tempo per mangiare e riposare e per poi essere proiettato in campo per Napoli-Juventus: gara che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona sabato 11 settembre alle ore 18.

Formazione Napoli

Ed allora la formazione del Napoli contro la Juventus è quasi fatta: Ospina tra i pali. Difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo verrà lanciato Anguissa con Fabian Ruiz ed Elmas. In attacco Insigne, Politano e Osimhen. C’è da capire però se Elmas giocherà come trequartista in un 4-2-3-1, oppure come mezz’ala nel 4-3-3.