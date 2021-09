SKY: Napoli, Zielinski controlli ok: potrebbe recuperare per la Juve. Le ultime

Zielinski potrebbe recuperare per Napoli-Juve. il centrocampista polacco ha effettuato nuovi controlli che hanno dato esisto positivo. Spalletti, ha gli uomini contati a centrocampo in vista della partitissima del Maradona, il recupero di Zielinski sarebbe una splendida notizia per l’allenatore del Napoli.

ZIELINSKI PUNTA NAPOLI- JUVE

La redazione sportiva di Sky sport 24 ha riportato le ultime sul recupero di Zielinski in vista della Juventuss:

Il Napoli è atteso dal big match contro la Juventus, sabato alle ore 18 al Maradona arriva la squadra di Massimiliano Allegri. Luciano Spalletti ancora alle prese con qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo. Da monitorare le condizioni di Piotr Zielinski, fin qui in campo per appena 35 minuti nella gara d’esordio contro il Venezia a causa di un trauma contusivo alla coscia destra che lo ha costretto poi a saltare la sfida contro il Genoa e i successivi impegni con la Polonia”.

La redazione di sky sport 24 ha poi aggiunto: “Gli ultimi controlli sono stati positivi, il giocatore sta bene ma chiaramente non è al top della condizione. Zielinski, però, effettuerà un test alla vigilia della sfida contro la Juventus, poi Spalletti deciderà se impiegarlo dal primo minuto oppure no. Se il polacco non dovesse farcela, nell’undici titolare ci sarà spazio per Elmas. Osimhen è rientrato a Roma e sarà a Napoli solo nella giornata di venerdì, effettuerà quindi con i compagni di squadra solo la rifinitura per poi essere in campo contro la Juventus”.

LE ULTIME SU NAPOLI-JUVENTUS