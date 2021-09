Il tiro di Haaland nuova arma di distruzione: Il Video spopola sul web

Haaland durante l’allenamento della Norvegia lascia a bocca aperta i compagni di nazionale con un tiro in porta dalla potenza impressionante. Quello più sorpreso di tutti è il portiere, che non vede neanche il pallone. Il 21enne del Borussia Dortmund è considerato uno dei migliori calciatori del momento.

IL TIRO DI HAALAND DIVENTA VIRALE

Erling Haaland ha segnato un gol devastante durante un allenamento con la Norvegia. Il calciatore norvegese ha impressionato gli utenti dei social media mostrando la sua incredibile potenza: durante una sessione di allenamento della Norvegia, l’attaccante del Borussia Dortmund ha effettuato un tiro al volo impressionante.



VIERI PAZZO DI HALAND

Su Bobo tv, Christian Vieri dopo aver visto il video del pazzesco tiro di Haaland non ha avuto dubbi:

“Negli ultimi 20-30 anni non ho mai visto un centravanti 20enne forte come lui, nemmeno Van Basten era forte come lui. Ci hanno detto che Haaland va il prossimo anno al Real Madrid al 100%, già fatto tutto. Non so se è vero ma questo è quello che mi dicono”.

VIDEO ECCO IL TIRO PAZZESCO DI HAALAND

Ecco il video che spopola sul web. Il bomber del Borussia Dortmund, in ritiro con la sua nazionale, si esibisce in un tiro clamoroso e il video diventa virale.

HAALAND OLTRE AL TIRO HA UN GRANDE CUORE

Oltre ad un grande tiro, Haaland ha anche un cuore enorme. L’attaccante norvegese dona i premi conquistati con la Nazionale alle squadre dilettantistiche del suo paese: le società che riceveranno un supporto finanziario dal centravanti del Borussia Dortmund sono il Rosseland BK, l’ultimo club del padre; il Bryne FK, squadra con cui si allena sporadiacamente; e Grorud, società che punta sui giovani.

HAALAND IL GRANDE RIMPIANTO DEL NAPOLI

Chi sa cosa varà pensato Aurelio De Laurentiis quando ha visto il tiro di Haaland che ha scosso l’allenamento della norvegia. Da più di un anno ormai Erling Braut Haaland è diventato uno dei simboli del calcio del Vecchio Continente e il suo nome nella scorsa sessione di mercato è stato accostato a quello delle big d’Europa.

Non tutti sanno perà che il Napoli è stata la prima società a puntare sul talento Norvegese, Umberto Chiariello durante racconta il retroscena di calciomercato e dice: “Haaland è rimasto sul gozzo al presidente del Napoli. Il giocatore ha fatto altre scelte ed ha preferito andare al Borussia Dortmund, anche perché il club tedesco ha riempito di soldi la famiglia e quindi ha deciso di andare a parcheggiarsi in Germania in attesa della grande squadra“. Eppure De Laurentiis era stato il primo a muoversi per Haaland “mettendosi in contatto con il Salisburgo”. Immaginate un pò una coppia d’attacco formata da Osimhen e Haaland.

LEGGI ALTRO SU HAALAND