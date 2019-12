Haaland firma la maglia del Napoli, su instagram la foto fa sognare

Haaland firma la maglia del Napoli poi posta la foto su instagram. Uno scatto che in tempi di calciomercato fa sognare i tifosi azzurri.

La firma di Haaland sulla maglia del Napoli – Il sogno non sembra nemmeno tanto irrealizzabile, dato che solo qualche settimana fa il prestigioso portale Bild aveva parlato di un interesse concreto da parte del Napoli per Haaland. L’attacante del Salisburgo, eliminato dalla Champions League, ha messo comunque a segno 8 gol durante la fase a gironi, mettendosi in mostra come uno degli astri nascenti. Secondo quanto facevano sapere dalla Germania il Napoli potrebbe prenderlo addirittura per 20 milioni di euro, dato che all’interno del suo contratto c’è una clausola che lo libera durante il mercato invernale.

Calciomercato Napoli, Haaland in vetrina

La firma della maglia del Napoli da parte di Haaland sta facendo il giro del web attraverso Instagram. Con i tifosi che stanno continuando a sognare il possibile arrivo di Erling Haaland. Il gigante norvegese piace a moltissimi top club europei, ma la società di Aurelio De Laurentiis ci ha fatto più di un pensiero. Il classe 2000 ha impressionato durante la fase a gironi e il patron del Napoli sarebbe pronto a fare un investimento per un calciatore che rappresenta il target ideale: giovane, con uno stipendio basso e la possibilità di rivenderlo ad un prezzo molto alto nel prossimo futuro. Haaland inoltre ha delle caratteristiche importanti che gli hanno permesso di segnare 16 gol, con sei assist, nel campionato norvegese a cui vanno aggiunti gli 8 in Champions League. Altri quattro li ha messi a referto nella coppa nazionale. In tutto fanno un bottino di 28 reti in 22 presenze, una media gol mostruosa.

La maglia del Napoli con la firma di Haaland potrebbe essere quella che indosserà in futuro? Gli azzurri hanno deciso di abbandonare la pista Ibrahimovic, mentre si parla di un possibile addio di Llorente. In tempo di calciomercato postare determinate foto può non essere casuale.