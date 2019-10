Si sono sfidati in campo senza risparmiarsi qualche colpo, ma Erling Haaland non ha dubbi: “Koulibaly merita la nomination a Pallone d’oro”.

L’attaccante norvegese ha segnato una doppietta, nonostante il Salisburgo abbia perso per 3-2 contro il Napoli alla Red Bull Arena. In campo lo scontro con i difensori del Napoli ha mostrato tutte le qualità del 19enne.

Che numeri per Haaland

“Kalidou Koulibaly merita la nomination a Pallone d’oro” parola di Erling Halland, attaccante norvegese del Salisburgo che nella sfida con il Napoli ha segnato una doppietta. “Porto ancora addosso i segni dei nostri scontri in campo” ha detto il calciatore nel post partita. L’attaccante con i gol messi a referto alla Red Bull Arena si porta a 6 gol in 3 partite di Champions League, che si sommano agli 11 in 9 partite segnati nel campionato nella Bundesliga austriaca ed i 3 in 1 sola partita siglati in coppa. Insomma numeri da grande, non è un caso che gli occhi delle big siano già puntati su questo calciatore. Anche il Napoli ci ha fatto più di un pensiero ma sul calciomercato Haaland non si sbilancia: “Interesse del Napoli? Dovete chiedere alla società”.