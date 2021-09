Chiesa a riposo, salta la sfida col Napoli

Massimiliano Allegri perde Federico Chiesa che non giocherà col Napoli, partita che si gioca sabato sera. Chiesa aveva lasciato il ritiro della Nazionale e si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso una lesione. Nonostante tutto Chiesa non giocherà col Napoli in via precauzionale. Questa la decisione dello staff sanitario dei bianconeri.

Juventus senza Chiesa e Bentancur

Allegri deve fare i conti con più di una assenza. A centrocampo mancherà quasi sicuramente Bentancur, il giocatore uruguaiano ritornerà solo poche ore prima del match ma è anche acciaccato. Anche, Dybala, Danilo e Alex Sandro non dovrebbero essere del match di sabato sera tra Napoli e Juventus. Discorso diverso per Cuadrado che arriverà con un volo privato insieme con Ospina. Il colombiano è un punto fermo della formazione di Allegri e verrà mandato in campo anche se arriverà solo venerdì nel tardo pomeriggio.

Napoli: Zielinski verso il recupero

Arrivano invece buone notizie per il Napoli che può recuperare Zielinski. Gli ultimi esami hanno dato buone speranze. Sarà invece out Lobotka e per questo andrà subito in campo da titolare Anguissa. Spalletti potrebbe passare al 4-2-3-1 con la presenza del giocatore del Camerun Fermi per infortunio sono anche Meret, Mertens e Ghoulam.