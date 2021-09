Sky – Ospina ci sarà, Osimhen torna solo domani e rischia il Leicester

Formazione del Napoli contro la Juventus, in porta ci sarà Ospina. Recuperato Osimhen che torna solo venerdì. Le Nazionali frenano i rientri di molti calciatori. Sia il Napoli che l Juventus hanno molti problemi, tra infortuni e rientri, in vista della partita di sabato sera.

Sky – Napoli, la formazione anti-Juventus

Da Sky fanno sapere che Ospina sarà il portiere del Napoli con la Juventus. Il colombiano tornerà solo nel tardo pomeriggio con Cuadrado, con un volo da Parigi a Napoli. All’ultimo minuto tornerà anche Osimhen che in queste ore arriva a Roma e resterà li ad allenarsi per sbrigare, con Rrahmani ed Elmas per questioni burocratiche, per ottenere i visti per l’estero.

Il nigeriano partirà titolare così come Insigne e Politano in attacco. A centrocampo difficile recuperare Zielinski che siederà in panchina, con Elmas che scalpita. Anche Anguissa gioca titolare con Fabian Ruiz. In difesa turro confermato con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Intanto anche la Juventus ha più di un problema con Chiesa out e con Bentancur quasi sicuramente fuori dai giochi. Anche gli altri sudamericani, come Dybala, sono in dubbio per la sfida col Napoli. Gli assenti non mancano nemmeno al Napoli che deve fare a meno di Lobotka, Meret, Mertens e Ghoulam.

Osimhen e Ospina: rischio Leicester

Intanto sempre da Sky fanno sapere che Ospina e Osimhen potrebbero saltare la sfida col Leicester, dato che in Inghilterra permane la quarantena di 10 giorni per chi proviene da aree considerate zone rosse. Il Napoli, così come altre squadre, è impegnato con la UEFA a trovare soluzioni al problema. Non si esclude il campo neutro come ultima possi