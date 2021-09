Napoli-Juve, Insigne nella storia: Gara numero 400. Il capitano entra nella prestigiosa top 4 -VIDEO

Lorenzo Insigne contro la Juve toccherà le 400 partite con il Napoli. Il capitano dei partenopei entra di diritto anche nella speciale classifica dei giocatori con più presenze in magli azzurra.

La Lega Serie A in occasione di Napoli -Juventus, ha pubblicato una interessante statistica su Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli contro i bianconeri firmerà la presenza numero 400 con la casacca azzurra.

La prossima sarà la 400ª presenza di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli in tutte le competizioni; il fantasista classe ‘91 diventerà il 4° giocatore del club partenopeo a tagliare questo traguardo, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505).

VIDEO: INSIGNE 400 PRESENZE CON IL NAPOLI E LA JUVE SEMPRE NEL MIRINO

Per Lorenzo Insigne, napoletano, tifoso del Napoli e che gioca nel Napoli con la fascia di capitano, la partita contro la Juventus non sarà mai la normalità. Sabato contro i bianconeri raggiungerà anche un importante traguardo. Scendendo in campo al Maradona, infatti, Insigne totalizzerà la sua presenza numero 400 con il club partenopeo.

Lorenzo Insigne ha anche un conto aperto con la Juventus. Nelle ultime tre partite tra azzurri e bianconeri, il capitano del Napoli è sempre andato in gol e ora vorrà festeggiare il traguardo raggiunto proseguendo su questa striscia positiva. Nel video sottostante, tante altre curiosità su Insigne contro la Juventus.

