Hamsik l’agente: “Dirigente del Napoli? Non ha mai voluto vendere la casa di Castel Volturno”

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik ha parlato del futuro del centrocampista slovacco.

Hamsik, con Cavani e Lavezzi sono stati le colonne del Napoli di De Laurentiis per molti anni. Il centrocampista polacco più di tutto si è legato alla città e alla maglia e i tifosi azzurri sognano il ritorno in società dell’ex capitano.

Martin Petras, membro dell’entourage di Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“In realtà Marek non sta ancora pensando a cosa farà quando lascerà il calcio. Non giocherà altri 4-5 anni, ma soltanto un altro paio di stagioni. Non è tra quelli che vogliono invecchiare sul campo di calcio”. Ha evidenziato il procuratore”.

Petras ha poi aggiunto: “Tornare nel Napoli non dipenderà esclusivamente da lui. Marek è molto legato alla città partenopea, in qualche maniera tornerà in azzurro, ma solo lui saprà se in un ruolo legato al calcio oppure diverso da quello che prevediamo. È un legame che non finirà mai quello tra il Napoli e Marek.

Casa a Castel Volturno? E’ di sua proprietà, non ha mai voluto venderla. La settimana scorsa ci ha soggiornato suo padre Richard, quando viene a Napoli, Marek, alloggerà sempre a casa sua”.

LEGGI ALTRO SU HAMSIK