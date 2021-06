Marek Hamsik , centrocampista della Slovacchia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Svezia per 1-0. La nazionale svedese ha battuto la Slovacchia 1-0, grazie ad un penalty di Forsberg nei minuti finali e raggiunge il primo posto nel gruppo E. L’ex centrocampista del Napoli ha commentato la gara della Gazprom Arena di San Pietroburgo e ha ricordato anche la squadra partenopea:

“Sono ancora molto legato al Napoli, guardo sempre con grande piacere le gare degli azzurri e spero possano fare bene. Faccio i complimenti anche all’Italia che sta facendo benissimo agli Europei“.

Hamsik ha poi commentato la sconfitta della Slovacchia: “C’è un po’ di delusione perché se non avessimo concesso il rigore sarebbe finita in pareggio e sarebbe stato un punto d’oro. “Sappiamo che non è finita, abbiamo ancora delle possibilità per qualificarci. Dobbiamo ancora credere nel passaggio del turno anche se affronteremo una delle realtà più importanti d’Europa come la Spagna”.

In questo Europeo Marek Hamsik è ancora lì, con la sua cresta, la sua forza, la sua intelligenza tattica, il suo fiuto del gol e la sua fascia di capitano, con la maglia numero 17 che a Napoli e dintorni nessuno potrà mai dimenticare.

Leggi anche