Raiola ad Hamsik: “Devi andare allo scontro col Napoli”, la reazione

Marek Hamsik ed il Napoli, amore indissolubile, anche se Mino Raiola ha provato a rompere il rapporto. L’agente italiano collaborava con Juraj Vengolos, agente di Hamsik, quando il giocatore era di proprietà del Napoli. Di fatto in Italia era Raiola che ne curava i rapporti. Proprio in quel periodo si parlava con insistenza di un trasferimento di Hamsik al Milan. Cessione che non si è mai concretizzata. Hamsik, che ora gioca al Goteborg, è sempre rimasto fedele al Napoli e non ha voluto lasciare la piazza fino a quando non si è trasferito all’estero. Anche in quel caso è stata una decisione assai sofferta per lo slovacco.

Raiola voleva Hamsik via da Napoli

Il retroscena sul possibile addio di Hamsik da Napoli è stato durante la trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’, in onda su 1StationRadio. “Come sua abitudine, Mino Raiola aveva suggerito a Marek Hamsik di rompere con il club che ne possedeva il cartellino: gli aveva detto di andare al muro contro muro con Aurelio De Laurentis, il presidente del Napoli. Marek, tuttavia, non se la sentiva di assumere un atteggiamento del genere e, alla fine, ha lasciato perdere Raiola, che da quel momento non l’ha più assistito”.

Insomma arriva un’altra grande conferma dell’amore di Marek Hamsik per il Napoli. Una città ed una maglia che il calciatore slovacco sente come una seconda pelle.