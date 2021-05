Video – Il primo gol di Hamsik col Goteborg è fantastico

Bellissimo il primo gol di Marek Hamsik contro il Goteborg, messo a segno nella sfida con Sirius. L’ex capitano del Napoli ha segnato davvero un gol fantastico, con un tiro al volo a sfruttare una goffa respinta della difesa avversaria. Con il mancino Marek Hamsik ha colpito la palla in maniera perfetta che si è insaccata alle spalle del portiere sotto la traversa. Un tiro imparabile per chiunque. Dopo il primo gol di Hamsik con la maglia del Goteborg è scoppiata l’esultanza di tutta la squadra che ha potuto apprezzare il gesto balistico del centrocampista slovacco.

Alla fine la partita è terminata col risultato di 2-2 ma sicuramente la rete di Hamsik resta una delle cose più belle del match. Un gesto che i tifosi del Napoli hanno visto tante volte quando Hamsik vestiva la maglia azzurra, con lo slovacco capace di calciare indifferentemente di destro e sinistro, sia da dentro che da fuori area. Ora Hamsik ha cominciato la sua avventura al Goteborg che terminerà a già a giugno. Dopo la parentesi cinese, il centrocampista slovacco voleva un campionato in cui poter continuare a giocare per portare arrivare in forma all’appuntamento degli Europei di calcio, slittati al 2021 causa Covid.