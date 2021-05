La rosa del Napoli per Spalletti è eccellente, il tecnico si ritiene soddisfi sfatto degli uomini ha disposizione. Lo riferisce ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli il giornalista Ciro Venerato. L’esperto di calciomercato di Rai sport ha rivelato alcuni retroscena sui movimenti del club azzurro:

“Luciano Spalletti è molto soddisfatto della rosa, è entusiasta dell’organico azzurro. Lui stravede per i partenopei, confermerebbe in blocco gli uomini ora a sua disposizione. Il Napoli non sta messa male dal punto di vista finanziario, anzi. Il club di Aurelio De Laurentiis sta decisamente meglio di società come Inter, Juventus e Roma. Il Napoli può vendere, ma non è costretto a farlo“.

Ciro Venerato ha poi aggiunto: “Carlo Ancelotti vuole Koulibaly all’Everton, il Psg si è attivato per Fabian Ruiz. Ma siamo solo in una fase iniziale del calciomercato, può accadere di tutto. Dove andrà Maurizio Sarri? Il mister sta valutando molto attentamente la Lazio, vuole un progetto chiaro. Anche Arsenal e Tottenham sono interessate, ma l’allenatore di Figline Valdarno non è una primissima scelta. L’ipotesi Lazio è invece più concreta anche perché può fare un ‘dispetto’ a Roma e al Napoli di De Laurentiis che gli hanno preferito rispettivamente Mourinho e Spalletti“.

