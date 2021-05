Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli svela la sua fede calcistica. Durante una intervista su Radio Rai 1 al programma Un Giorno da Pecora, Manfredi ammette: “Tifo Juve“. Un particolare non da poco in una città come Napoli che vive un rapporto molto viscerale con il calcio. Ovviamente calcio e politica sono due cose totalmente diverse ed il fatto che il candidato sindaco sia un tifoso della Juventus, non toglie nulla alle sue potenziali capacità di amministrare la città.

Resta comunque un fatto quantomeno simpatico che il candidato a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi abbia candidamente ammesso di tifare per la Juve. Anche perché si sa che, sportivamente parlando, c’è una rivalità storica tra le due formazioni. Ma Manfredi del Partito Democratico ha anche chiarito la sua posizione sulla fede calcistica: “Tifo Juventus ed Napoli è una cosa molto particolare. Io – ha aggiunto – non sono proprio di Napoli, ma della provincia. Abito a Nola e la squadra della mia città ha la maglia bianconera. In virtù di questa similitudine mi sono avvicinato alla Juve“.