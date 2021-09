Leicester-Napoli: misure anti-Covid, rischio campo neutro. Cinque giocatori azzurri possono restare fuori

Leicester-Napoli di Europa League in campo neutro è una delle possibilità, viste le misure anti-Covid prevista in Inghilterra. A focalizzare l’attenzione sull’argomento è il quotidiano Il Mattino che sottolinea come ci sia la possibilità che alcuni calciatori del Napoli restino fuori dalla partita qualora non si dovesse trovare una soluzione. Nello specifico il quotidiano partenopeo scrive: “Il Napoli è in costante contatto con l’Uefa perché alla luce della normativa anti-Covid in vigore in Gran Bretagna Osimhen, Ospina, Koulibaly, Anguissa e Rrhamani non potrà far ingresso nel Regno Unito mercoledì pomeriggio quando è previsto l’arrivo del charter azzurro a Leicester. Ed è una questione che i club, Napoli compreso, hanno affidato all’Uefa“.

“In queste ore sono febbrili le iniziative diplomatiche e la Uefa pensa anche a due soluzioni alternative: ovvero Leicester-Napoli potrebbe giocarsi in campo neutro, oppure potrebbe essere disposta l’inversione di campo” scrive ancora il quotidiano. La partita di Europa League tra Leicester e Napoli è in programma giovedì alle 21 presso il King Power Stadium. Per quella data si dovrà trovare una soluzione alla problematica. Una questione quella delle misure anti-Covid che non può essere ignorato, ma che diventa di primaria in un momento in cui il virus continua a circolare.