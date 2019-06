Napoli, James Rodriguez in prestito dal Real e super offerta per Lozano. Il giornalista Luca Marchetti riporta le ultime sul mercato del Napoli.







James Rodriguez e Lozano, Napoli sogna il doppio colpo e se arrivasse anche Manolas per gli azzurri sarebbe un mercato da 10 e lode.

Il colombiano vuole Napoli, come riporta anche ESPN, i tifosi azzurri hanno cominciato a seguire la coppa America per visionare dal vivo il bandito. Non è passato inosservato ai fan azzurri il tunnel di James Rodriguez a Messi

Il video ha fatto il giro del web infiammando ironie e sfottò. Ed ora sta facendo impazzire i tifosi napoletani, che aspettano a braccia aperte l’arrivo del ‘Bandito’ con la sua compagna Shannon de Lima.

Il Messicano Lozano, è il secondo colpo che il Napoli vorrebbe piazzare, la concorrenza del PSG non fa paura a De Laurentiis che ha già un accordo con Mino Raiola.

Manolas è pronto per vestire l’azzurro ma La Roma insiste sul pagamento della Clausola

NAPOLI JAMES RODRIGUEZ IN PRESTITO

Di James Rodriguez e del mercato del Napoli, ne ha parlato il giornalista Luca Marchetti:

“Il Real Madrid sta aprendo al prestito di James Rodriguez. Il Napoli chiede un diritto di riscatto a trenta milioni di euro.

Ora si ragiona sull’ingaggio del trequartista. Il Napoli è fiducioso sul buon esito della trattativa anche perchè il calciatore vuole tornare a lavorare con Ancelotti”.

“Il Napoli è disposto ad investire complessivamente ben 50 milioni di euro più 4.5 di ingaggio per Lozano. Bisogna risolvere il problema dei diritti d’immagine: in Messico il calciatore è una vera e propria star.

La pista Manolas è molto calda. La Roma deve cedere i suoi calciatori più importanti e non ci sono da risolvere problemi legati ai diritti di immagine”.







