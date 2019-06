ESPN. James Rodriguez al Napoli in prestito dal Real Madrid

James Rodriguez al Napoli. Il colombiano arriva in prestito dal Real Madrid. Dalla Colombia l’emittente ESP da per chiuso l’affare.







James Rodriguez al Napoli è fatta. Secondo l’emittente ESPN il bandito ha detto si agli azzurri e andrà a rinforzare l’attacco di Carlo Ancelotti.

La tv colombiana lancia la notizia con un Tweet:

“James Rodriguez ha un nuovo club! Dopo essere passato per il Bayern Monaco, e senza un ruolo nel Real Madrid, il colombiano andrà in prestito al Napoli!”.

Dall’Italia non filtrano riscontri su questa notizia, fermo restando che James Rodriguez è l’uomo dei sogni di De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli e che la trattativa con il Real Madrid sta entrando in una fase cruciale.

James Rodriguez al Napoli, i dettagli della trattativa

In queste ore De Laurentiis e Florentino Perez stanno lavorando per portare James Rodriguez al Napoli. Non ci sono riscontri sulle voci provenienti dalla Colombia, quello che è certo e che il Napoli vuole James Rodriguez, e il colombiano vuole il Napoli e il Real Madrid vuole incassare una cifra adeguata per la cessione di un fuoriclasse che al Santiago Bernabeu non troverebbe spazio.

De Laurentiis e Jorge Mendes, procuratore del colombiano hanno già raggiunto l’accordo per James è pronto in caso di riscatto un quinquennale da circa 5,5- 5,8 milioni a stagione, più bonus di facile realizzazione, con un contratto dunque spalmato su più anni a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle attualmente percepite.

Ecco come giocherebbe il Napoli con il colombiano

Se le notizie di ESPN saranno confermate, James andrà a rinforzare il reparto avanzato del Napoli che farà leva sulla tecnica e la creatività del calciatore colombiano che arriverà con la formula del prestito dal Real Madrid.









LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI