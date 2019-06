Napoli, tra James e Lozano, potrebbe arrivarne uno. Albiol in bilico...

Secondo Kiss Kiss Napoli, tra James Rodriguez e Lozano potrebbe arrivarne solo uno. Manolas pista valida ma solo se parte Albiol.







Come accade ogni anno il mercato parte in maniera prepotente e piano piano sin affievolisce. Solo qualche giorno fa il direttore della Radio Ufficiale del calcio Napoli, auspicava tre super colpi per gli azzurri. Oggi invece corregge il tiro.

James e Lozano insieme a Napoli difficilmente li vedremo, secondo quanto ha affermato Valter De Maggio ai microfoni di radio goal. il giornalista ha chiarito anche la vicenda legata a Manolas e Albiol:

“Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori: Lozano e James Rodriguez. Uno dei due potrebbe approdare alla corte di Carlo Ancelotti”.

Albiol viene dato in partenza, direzione Villarreal, in Spagna. Il Napoli sta sondando le possibili alternative. Si parla sempre più spesso di un possibile interessamento per il difensore della Roma, Manolas. Il Napoli aspetterà prima la decisione definitiva di Albiol".







Le ultime su Lozano e James