Valencia, Javier Calleja: “Vogliamo Albiol, è un grandissimo giocatore”

Valencia, Javier Calleja vuole Albiol. Il difensore del Napoli vicino al ritorno in Spagna. Il Club Spagnolo pronto a pagare la clausola da 4 milioni.







Raul Albiol si avvicina al Valencia. Il tecnico del sottomarino giallo vuole il difensore del Napoli.

Albiol fu accostato al Villarreal già nella scorsa stagione, salvo poi optare per il rinnovo con il Napoli, ma in questa finestra di calciomercato le cose possono cambiare e, nonostante un contratto fino al 2021. Il ritorno nel Paese natio sembrerebbe al momento qualcosa in più di una semplice voce di mercato.

Gli azzurri vogliono sostituire Albiol con Manolas, e stando alle ultime voci la trattativa è molto calda.

L’alternativa al romanista è Nathan Aké, centrale mancino classe ’95 del Bournemouth. Il 24enne olandese piace, e permetterebbe agli azzurri di effettuare una spesa meno gravosa (20-25 milioni) e più di prospettiva rispetto a Manolas.

CALLEJA, ALL.VILLAREAL, VUOLE ALBIOL

Dalla Spagna, il quotidiano Marca riporta le dichiarazioni dell’allenatore del Valencia, Javier Calleja, su Albiol: “Non mi aspetto grandi nomi né sorprese, soltanto buoni giocatori che abbiano voglia, fame ed entusiasmo. Albiol è un grandissimo giocatore che ci piacerebbe avere“.







LA REAZIONE DI ALBIOL

Albiol ha deciso di cogliere e accettare l’offerta del Villarreal. Gli spagnoli hanno proposto al difensore, classe ’85 (il 4 settembre compie 34 anni), un contratto triennale a cifre vicine a quanto percepisce al Napoli (2,1 milioni a stagione).

Un anno in più rispetto all’accordo con i partenopei, in scadenza nel 2021, e la possibilità di tornare a pochi km da Vilamarxant, la cittadina in cui è nato.