Pistocchi: "Avete letto cosa scrivono di Sarri i tifosi della Juve. Una follia"

Pistocchi evidenzia il comportamento dei tifosi della Juve verso Sarri. Il giornalista di Mediaset è innamorato del Sarrismo e del bel gioco.







Il ritorno in Italia, sulla sponda della Juve, permetterà a Sarri di guadagnarne oltre sei milioni a stagione. Il vertice milanese tra Paratici e l’intermediario che ha in mano la pratica-Sarri, Fali Ramadani, è stato tutto in discesa.

I più ottimisti dicono che non ci sono più ombre in questa storia; ormai manca solo l’ufficialità, attesa per lunedì. Il partito dei pessimisti, invece, mette in guardia sui tempi effettivi del cambio della guardia, temendo un (leggero) slittamento dell’intesa del Chelsea per Lampard.

«Sarrivederci» titolavano ieri i tabloid inglesi, creativi come sempre, mentre ti tifosi della Juventus sui social attaccano Sarri.

L’ex tecnico del Napoli non è gradito alla piazza Juventina e allo stesso tempo è giudicato un traditore da quella Napoletana.

Le parole dei tifosi bianconeri su Sarri non sono sfuggite al giornalista Maurizio Pistocchi, da sempre estimatore del Sarrismo, che ai microfoni di radio CRC ha detto:

“La Juventus ha preso un grande allenatore, uno dei migliori in Europa e i tifosi bianconeri lo accolgono nel modo peggiore. Avete letto cosa scrivono di Sarri? Lo criticano in modo feroce. Siamo alla follia più totale!”.







Pistocchi ha poi aggiunto: “Io deluso dalla scelta di Sarri di andare alla Juventus? No, assolutamente. Io sono innamorato del gioco, non della persona. E quello proposto da Maurizio è bellissimo!”.