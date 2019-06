Manolas-Napoli accordo raggiunto. Il difensore dice sì, niente sconti la Roma chiede tutti i 36 milioni. La Juve in agguato.







Il Napoli ha in mano Kostas Manolas, 28 anni, difensore centrale della Roma e della nazionale greca. Aurelio De Laurentiis vuole il difensore greco per sostituire Raul Albiol. E in meno di 48 ore il presidente ha persino raggiunto l’accordo con il difensore della Roma: 3,5 milioni di euro a stagione per il prossimo quadriennio. Un vero e proprio colpo ad effetto, del presidente azzurro che immediatamente risposto alla decisione di Albiol di ritornare a casa, in Spagna, dove giocherà con il Villareal che ha deciso di pagare al club napoletano la clausola di 4 milioni.

MANOLAS-NAPOLI

Nell’ambiente partenopeo danno già per fatta l’operazione Manolas-Napoli. Ma, in effetti, non è così, perché manca l’accordo con la Roma che ne detiene la proprietà del cartellino. Un ostacolo, scrive la Gazzetta dello sport, che Cristiano Giuntoli, incaricato della trattativa, dovrà in qualche modo superare.

La questione si semplificherebbe se il Napoli decidesse di pagare per intero la clausola, che è di 36 milioni di euro: a quel punto non ci vorrebbe nessuno assenso da parte del club giallorosso.

Il diesse napoletano ha parlato con Mino Raiola, che assiste il difensore della Nazionale di Grecia, dal quale ha ricevuto la disponibilità del giocatore al trasferimento.

Il Napoli, già domani potrebbe presentare alla Roma un’offerta comprensiva anche di una contropartita tecnica: nella Capitale potrebbe trasferirsi Amadou Diawara, il centrocampista guineano che non rientra nei piani tecnici di Ancelotti.

LA JUVE IN AGGUATO SU MANOLAS

La Juventus prova a convincere Gonzalo Higuain ad accettare il trasferimento alla Roma: il fratello procuratore ha dichiarato che in Italia, il pipita giocherà soltanto con la Juve. Una presa di posizione che condiziona e non poco l’entourage bianconero, che ha proposto uno scambio alla pari.