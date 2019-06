Calciomercato Napoli, Manolas o Pezzella per il post Albiol. Si cerca un difensore al fianco di Koulibaly per la prossima stagione

Calciomercato Napoli, Manolas o Pezzella per il post Albiol. L’addio ormai prossimo di Raul Albiol porta il Napoli a dover reperire un difensore altrettanto forte. Due sono i nomi principali, entrambi dalla Serie A. Per il giallorosso super scambio per beffare la Juventus.

Mercato Napoli

Con Raul Albiol in uscita verso il Villarreal, il Napoli ha la necessità di individuare un sostituto all’altezza da affiancare all’incedibile Kalidou Koulibaly. La partenza dell’esperto centrale spagnolo in maniera più o meno indiretta ufficializza quanto ribadito più volte in passato da Aurelio De Laurentiis: e cioè che il senegalese non si muove per nessuna cifra al mondo. Due sono i nomi principali che vengono accostati al club azzurro. Ed in entrambi i casi si tratta di elementi molto capaci e che hanno mostrato il loro valore già da tempo. Si tratta di Kostas Manolas della Roma e di German Pezzella della Fiorentina. Il nazionale greco è tra i difensori centrali più forti della Serie A da tempo.

Manolas o Pezzella per il post Albiol

Il 28enne ellenico è legato ai giallorossi con un contratto fino al 2022 e questo ne rende però un elemento raggiungibile soltanto dietro ad un grosso esborso, vista la propensione della Roma a cedere i suoi elementi da qualche stagione a questa parte. Nel suo contratto è inserita una clausola rescissoria fissata a 36 milioni. Stessa situazione per Pezzella, che della Fiorentina è il capitano. Lui ha un anno in meno rispetto a Manolas, la stessa durata del contratto ma costerebbe molto di meno al Napoli, con il sodalizio viola che non alzerebbe le barricate per trattenerlo. E secondo il Corriere dello Sport entrambi i calciatori sarebbero propensi a cambiare squadra per provare una nuova esperienza. In entrambi i casi, Carlo Ancelotti avrebbe assicurato un ottimo elemento, capace di non far rimpiangere la partenza di Raul Albiol e che sarebbe anche adatto ad essere coinvolto in un progetto sportivo di lunga durata, vista l’età di entrambi inferiore allo spagnolo di 5 anni e più.

Super scambio per beffare la Juve

Tanti club e anche gli azzurri su Kostas Manolas, difensore in uscita dalla Roma. Se in Italia la Juventus starebbe pensando di imbastire uno scambio alla pari con Gonzalo Higuain, ora il Napoli, che potrebbe perdere Albiol (direzione Villarreal), sembra inserirsi con forza nella corsa al giocatore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Gli azzurri, riporta ‘Sky’, avrebbero proposto ai giallorossi l’inserimento di Diawara come contropartita tecnica. L’opzione, però, non sembra essere gradita particolarmente dai capitolini, intenzionati a chiedere altri elementi pregiati come, per esempio, Dries Mertens, che andrebbe a rinforzare un reparto che potrà avere importanti defezioni (vedi la cessione di Dzeko). La valutazione del centrale greco, concludendo, si aggira sui 36 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola rescissoria.