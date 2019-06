L’Adidas vuole portare James Rodriguez a Napoli. Ancelotti lo aspetta, De Laurentiis lavora alla formula giusta con il Real.







James Rodriguez si avvicina al Napoli. De Laurentiis continua a trattare con Florentino Perez, perché James è in cima alla sua lista personale insieme con Lozano, il Chucky messicano del Psv.

Dalla Spagna raccontano addirittura che l’Adidas sia pronta a partecipare al pagamento dell’ingaggio di James, stella social da oltre 91 milioni di follower che in Italia non ha ancora raggiunto l’apice della fama. Operazione calcistica e anche e di marketing.

NAPOLI, JAMES RODRIGUEZ GRAZIE ALL’ADIDAS

All’operazione, James Rodriguez-Napoli, stanno lavorando in prima persona Jorge Mendes, l’intermediario; Ancelotti; e ovviamente i presidenti.

I grandi protagonisti: da un lato De Laurentiis, scrive il Corriere dello sport, fermamente intenzionato ad accontentare Ancelotti e il popolo azzurro con l’acquisto di un fuoriclasse; dall’altro Florentino Perez, reduce da investimenti pazzeschi per il suo Real e altrettanto irremovibile nel progetto di ricavare dalla cessione di James il valore del cartellino: 42 milioni di euro.

Sul tavolo c’è soprattutto la formula: prestito con diritto oppure obbligo di riscatto; rateizzazioni; bonus; commissioni. Tecnicismi: però imprescindibili.

A quanto pare l’Adidas, di cui James è uomo immagine e un volto tecnico proprio come Insigne, sarebbe anche disposta a intervenire per facilitarne lo sbarco in Italia: lo dice la stampa spagnola, lo racconta Marca, precisando che il colosso tedesco sarebbe addirittura pronto a coprire il 20% dell’ingaggio che il giocatore dovrebbe percepire dal Napoli. Ovvero: 6,5 milioni di euro.

JAMES RODRIGUEZ CON IL NAPOLI A DIMARO

La speranza del Napoli, ovviamente, è duplice: prendere James Rodriguez anche con l’aiuto dell’Adidas e magari portarlo anche a Dimaro, in Val di Sole, per il ritiro estivo in programma dal 6 al 26 luglio. Il massimo sarebbe averlo per almeno una delle tre amichevoli previste: la prima con il Benevento, il 13 luglio (impossibile); la seconda il 19 (quasi impossibile) e la terza il 24 (avversari da definire per le ultime due).







DANIELA OSPINA RISPONDE A MATTHAUS

L’ex moglie di Rodriguez risponde alle dichiarazioni rilasciate ad As da Lothar Matthäus, leggenda dell’Inter e del Bayern: «Secondo me James andrà alla Juventus». . In Colombia, intanto, parlano di un interessamento dello United: che caos. Una situazione confusa nella quale è intervenuta anche Daniela Ospina, sorella del portiere azzurro, David, ed ex moglie di Rodriguez: «Vada dove può stare bene e giocare: l’importante è che io sappia dove devo portare nostra FI glia