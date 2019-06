Napoli, Lothar Matthaus: “James Rodriguez andrà alla Juve”

Secondo Lothar Matthaus, James Rodriguez andrà alla Juve e non al Napoli. Il colombiano avrebbe rivelato di essere in constante contatto con Cristiano Ronaldo.







Il Napoli continua il pressing per James Rodriguez. Ancelotti vuole il Bandito in azzurro. De Laurentiis continua a dialogare con Florentino Perez con la mediazione di Mendes. Per ora le parti sono distanti, punto della discordia sono le condizioni del prestito.

Il Real Madrid petente un prestito con diritto di riscatto, il Napoli preferisce un prestito biennale con opzione di riscatto. Le parti continuano a trattate. Dalla Spagna irrompe Lothar Matthaus, ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter.

Matthaus al quotidiano AS ha dichiarato di aver incontrato James Rodriguez. il colombiano avrebbe confidato che non sarà del Napoli, ma andrà alla Juventus grazie a Cristiano Ronaldo

MATTHAUS SU JAMES RODRIGUEZ

“Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di Colombia e di storia del calcio. È un giocatore che potrebbe servire il pallone a Ronaldo in modo sempre brillante. Insieme possono fare grandi cose”.

” James Rodriguez andrà alla Juve, è molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che il portoghese lo vuole a Torino”.







LA JUVE PROVA LO SGARBO AL NAPOLI

La Juventus prova l’ennesimo sgarbo di mercato al Napoli. I bianconeri secondo le parole di Matthaus si sono fiondati su James Rodriguez.

I bianconeri dopo aver ricevuto l’ennesimo no per koulibaly provano a disturbare le trattative degli azzurri come spesso è accaduto anche in passato. La classe non si compra al mercato purtroppo.