L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino afferma che Maradona non sarebbe mai andato alla Juve, invece Sarri è solo un uomo qualunque.







Napoli, il passaggio di Sarri alla Juventus è stato vissuto male dalla tifoseria partenopea. I napoletani si sono sentiti traditi dal tecnico di Figline, cosa che Maradona non avrebbe mai fatto.

L’approdo di Sarri in bianconero è stato un colpo veramente duro. Mentre fino a qualche giorno fa i napoletani fingevano indifferenza, ieri è crollato un mito, un simbolo che ha rappresentato a lungo la lotta contro il club più ricco ed importante, l’azienda mostruosa da sconfiggere.

Lo stesso neoallenatore della Juventus è stato messo allo stesso livello di un certo Diego Armando Maradona. Paragone non da poco, ma le emozioni che ha saputo regalare sono quelle.

L’obiettivo di affrontare la Juventus ha contraddistinto entrambi, ma ecco che qui emerge la differenza abissale tra i due.

Il pibe è stato tentato più di una volta dalla vecchia signora ma ha sempre rifiutato le grandi offerte dell’avvocato:

“Agnelli mi offrì un assegno in bianco, ma ho sempre detto no alla Juve. L’avvocato Agnelli mi corteggiava come potrebbe fare un innamorato con una donna. Mi chiamava continuamente, promettendo cifre pazzesche.

Mi disse che aveva offerto 100 miliardi di lire a Ferlaino e di mettere io la cifra sul mio assegno. Gli risposi che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani, perché io mi sentivo uno di loro. Non avrei mai potuto indossare in Italia altra maglia, se non quella del Napoli”.

FERLAINO SU MARADONA E SARRI

Su Maradona e il passaggio di Sarri alla Juventus è intervenuto l’ex presidente del calcio Napoli, Corrado Ferlaino, a rilasciato alcune dichiarazioni su Sarri e Maradona al quotidiano il Roma:

“Il passaggio di Diego in bianconero è sempre stata una cosa impensabile perché prima c’era un altro calcio, c’erano altri valori e quindi un trasferimento del genere sarebbe stato incredibile, ma poi Maradona non avrebbe mai accettato di andare alla Juventus. Non può mai nascere un discorso a riguardo, Diego non avrebbe mai fatto un torto del genere ai napoletani e neanche a sé stesso, essendo uno di noi. Tra Sarri e Maradona c’è una differenza abissale, già partendo dal fatto che Diego era unico, il numero uno, mentre Sarri è un uomo qualunque”.

SARRI E I CORI CONTRO NAPOLI

Ciò che ha infastidito probabilmente il popolo napoletano oggi è la mancanza di coerenza che avrebbe mostrato Sarri, in seguito alle dichiarazioni quando era sulla panchina azzurra.

Emblematico quel «Per avere un rigore bisogna fare le maglie a righe», ma una domanda sorge spontanea? Come reagirà il “caro Comandante” quando sentirà i cori antinapoletani piovere dagli spalti dell’Allianz Stadium? Farà come il suo collega Allegri dicendo di non esser riuscito a sentire?

Allora è proprio vero: come dice Ferlaino il calcio dei suoi tempi oggi non c’è più.

Non bisogna aspettarsi fedeltà, né tantomeno illudersi per qualche parola. Tifosi adottivi come Maradona non ne nasceranno più. E lo stesso ex presidente del Napoli conclude così: