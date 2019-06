Sarri nuovo allenatore della Juve. Social Scatenati

Sarri è il nuovo allenatore della Juve. La società bianconera lo comunica attraverso il sito ufficiale. Tifosi scatenati sui social.







La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: Sarri è il nuovo allenatore della Juve. L’inventore del Sarrismo, l’uomo che voleva portare la rivoluzione partenopea fino al palazzo, nel palazzo ci entra dalla porta principale, in barba a tutte le dichiarazioni contro i bianconeri.

Un atteggiamento al quale negli ultimi tempi gli amanti del pallone si stanno abituando. Come direbbe Totò: “Peppeniello i 71 diventano due”

SARRI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA JUVE

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ad annunciarlo è la società bianconera con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale:

“Maurizio Sarri lascia il Chelsea Football Club per rientrare in Italia e diventare manager della Juventus. I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che aveva ancora due anni e che lascia per sua richiesta”.

Il tecnico lascia così il Chelsea per tornare in Italia dopo l’addio dato al Napoli nella scorsa estate e va a sostituire Massimiliano Allegri.

SARRI ALLA JUVE SOCIAL SCATENATI

La notizia di Sarri nuovo allenatore della Juve è rimbalzata immediatamente sui social. I tifosi Napoletani e quelli Juventini si sono scatenati con i commenti:

“Ecco il vostro Guardiola …”

“È un grande e lo sarà SEMPRE!!! Siete voi che lo avete sempre perculato adesso IL CIRCO VI PIACE?”..

“Nono delusa, non mi piace Sarri per personalità e modo di fare, in realtà è anche un buono e tante volte mi ha fatto tenerezza…”

“Omofobo,sessista e blasfemo…complimenti Agnelli…”

“Non lo accetto. Mandate via un Allegri per prendere uno che si scaccola in pubblico. Senza parole…. Inutile dire che avete deluso milioni di tifosi…”

“La storia di Guardiola che è servita a qualcuno per arricchirsi in borsa”.

IL CHELSEA SALUTA SARRI