Zielinski:” Sarri alla Juve? non lo seguirò, mi divertirò a batterlo”

Zielinski parla di Sarri alla Juve e della prossima stagione del Napoli. Il centrocampista polacco elogia Ancelotti e carica l’ambiente.







Piotr Zielinski non seguirà Sarri alla Juve. Il passaggio dell’allenatore del Chelsea, è stato mal digerito non solo dai tifosi del Napoli, ma anche dai suoi ex Giocatori. dopo le parole di Jorginho e Lorenzo Insigne, dalla Polonia anche Zielinski ha detto la sua.

Al quotidiano polacco sportowefakty.pl, Zielinsky ha parlato di Sarri alla Juve ma anche del Napoli e del rapporto con Carlo Ancelotti.

ZIELINSKI SU SARRI ALLA JUVE

“Sarri alla Juventus? Se e quando Sarri firmerà con la Juventus potrà anche chiamarmi, ma non gli risponderò. Anche quando ci allenava a Napoli non gli rispondevo (scherza ndr.), poi mi mandava dei messaggi in cui si arrabbiava. Comunque, se diventerà l’allenatore della Juve mi divertirò a batterlo”.

DIFFERENZE TRA SARRI E ANCELOTTI

“Non ho giocato di più grazie ad Ancelotti, anche con Sarri giocavo tanto. Ancelotti mi ha chiesto un lavoro di copertura diverso, vuole che copra molti più metri di campo“.

LA PROSSIMA STAGIONE CON IL NAPOLI

“La stagione con il Napoli? Sono contento di come sia andata quest’anno, il rapporto con Ancelotti mi ha dato molto. Probabilmente sono diventato un calciatore più duttile ed universale.

Devo molto al mister, quest’anno mi ha cambiato spesso posizione in campo. Ho giocato tanto ed ho dovuto presentare un livello di forma fisico molto alto. Sono fiducioso per la prossima stagione. Sono contento di come sia andata la stagione, ma so che posso fare ancora meglio. Ho colpito tre pali e guarda caso, in porta c’erano tre portieri polacchi”.







Leggi anche