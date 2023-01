Monza-Inter: Galliani impazzisce al gol di Caldirola – VIDEO

Monza-Inter termina 2-2 per la 16sima giornata di Serie A. Al gol di Caldirola arriva l’esultanza di Adriano Galliani.

L’amministratore delegato del Monza scoppia di gioia quando Caldirola trova il gol del pareggio al minuto 93′. Una rete che permette al Monza di acciuffare il pareggio contro l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi stava già pregustando la quarta vittoria consecutiva in Serie A, quando è stata bloccata dalla rete del difensore ex Benevento. Sicuramente un brusco stop per i nerazzurri che sono ancora in corsa per lo scudetto e sembravano lanciatissimi dopo la vittoria con il Napoli.

La rete di Caldirola in Monza-Inter fa scattare l’esultanza di Galliani che ha vissuto un derby doppio, visti i suoi trascorsi da amministratore delegato del Milan. La frenata dei nerazzurri contro il Monza fa comprendere la difficoltà di un campionato dai ritmi frenetici, in cui è difficile riuscire ad infilare molti risultati utili consecutivi.

Monza-Inter: il tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (1′ st Caldirola), Pablo Marì, Izzo (44′ st Caprari); Birindelli (28′ st Colpani), Pessina, Machin (21′ st Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna (21′ st Gytkjaer). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Bondo, Colombo, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (35′ st Dumfries), Barella (18′ st Gagliardini), Calhanoglu (10′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (35′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (10′ st Lukaku). A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Carboni, Correa. All.: Inzaghi

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria (M), 22′ Martinez (I), 48′ st aut. Dumfries (I)

Ammoniti: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar (I).