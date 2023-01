La super Inter si è già fermata: il Monza strappa il pareggio

L’Inter pareggia con il Monza nella sedicesima giornata di Serie A. Decisivo il pareggio di Caldirola al minuto 93.

L’Inter di Simone Inzaghi non riesce ad andare oltre il pareggio con il Monza e viene acciuffata da Caldirola nel finale di partita. Il derby lombardo gioca un brutto scherzo ai nerazzurri. In tanti si aspettavano che l’Inter riuscisse a dare continuità ai risultato dopo l’ottima vittoria fatta registrare con il Napoli, invece dopo solo tre giorni gli uomini di Inzaghi si sono subito fermati.

Il Monza non si arrende mai e prima trova il pareggio con Ciurria, che dopo appena un minuto mette in parità la gara aperta da Darmian. Ma l’Inter con Lautaro Martinez passa di nuovo in vantaggio al 22′. Quando sembrava tutto perduto è arrivato il pareggio di Caldirola al 93′ che impone lo stop alla squadra di Inzaghi che nutre ancora chance di scudetto.

Monza-Inter: il tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (1′ st Caldirola), Pablo Marì, Izzo (44′ st Caprari); Birindelli (28′ st Colpani), Pessina, Machin (21′ st Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna (21′ st Gytkjaer). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Bondo, Colombo, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian (35′ st Dumfries), Barella (18′ st Gagliardini), Calhanoglu (10′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (35′ st Gosens); Lautaro, Dzeko (10′ st Lukaku). A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Carboni, Correa. All.: Inzaghi

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria (M), 22′ Martinez (I), 48′ st aut. Dumfries (I)

Ammoniti: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar (I).