“Bastardi Stiamo arrivando” i tifosi Juve sfidano il Napoli

La Juventus vince con l’Udinese grazie ad un gol al minuto 86 di di Danilo. I tifosi bianconeri sfidano il Napoli: “Stiamo arrivando”.

“Noi non siamo napoletani” hanno cantato i tifosi della Juve per tutta la partita Juventus-Udinese. La squadra di Max Allegri ha vinto l’ottava partita consecutiva, ancora una volta 1-0 e si è messa a 4 punti dal Napoli. I bianconeri ancora una volta non hanno subito gol e questo fa gasare ancora di più io tecnico Allegri.

A gasarsi ancora di più i tifosi sono i tifosi della Juventus che non hanno risparmiato offese. Durante la partita i supporters azzurri hanno urlato: “Bastardi stiamo arrivando” diretto ai tifosi napoletani. Si preannuncia un clima davvero molto acceso per la sfida Napoli-Juventus in programma il 13 gennaio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona.

Non sono stati risparmiati cori razzisti contro i tifosi del Napoli.