Cori razzisti dei juventini contro Napoli durante Juve-Udinese

Durante Juve -Udinese, i tifosi Juventini hanno intonato cori razzisti e offensivi contro Napoli ed i napoletani.

Durante il primo tempo della partita tra Juventus e Udinese, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato cori razzisti contro Napoli e i napoletani, causando indignazione e sconcerto. Nonostante la giornata di lutto per la morte dell’ex calciatore della Juventus, Luca Vialli, alcuni tifosi hanno deciso di esprimere il loro odio verso un’altra città e i suoi abitanti attraverso questi cori vergognosi.

La partita, dal punto di vista sportivo, è stata caratterizzata da un ritmo basso e poca intensità da parte della Juventus, mentre l’Udinese si è dimostrata pericolosa in attacco, nonostante l’assenza di Deulofeu. Nonostante ciò, è stata la Juventus ad avere la palla più importante del primo tempo con Kean, ma il giocatore non è riuscito a sfruttarla. Il risultato finale è stato 0-0.

Tuttavia, è importante sottolineare che il vero risultato negativo di questa partita è stato il comportamento dei tifosi bianconeri, che hanno dimostrato ancora una volta il loro atteggiamento razzista nei confronti di Napoli e dei suoi abitanti.

I CORI DEI JUVENTINI CONTRO NAPOLI E QUELLI DI MILANO CONTRO LUKAKU

Durante la sfida tra Napoli e Inter, il giudice sportivo aveva accusato i tifosi napoletani di aver intonato cori razzisti contro Romelu Lukaku. Tuttavia, grazie ai video diffusi in rete, è stato dimostrato che i cori in realtà erano rivolti al difensore azzurro, Kim e servivano come incitamento alla squadra. Ciò solleva la questione dei continui cori razzisti intonati dai tifosi della Juventus contro i tifosi e la città di Napoli.

Questo comportamento vergognoso è ormai diventato un’abitudine per i tifosi bianconeri e ci si chiede se la giustizia sportiva prenderà provvedimenti al riguardo o se, come spesso accade, farà finta di niente solo perché si tratta di Napoli.