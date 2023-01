Cori contro Lukaku, ecco il video che scagiona i tifosi del Napoli

Video Napoli si difende dall’accusa razzismo verso Lukaku, spunta un video che scagiona i tifosi azzurri: «Erano cori per Kim».

C’è stato un episodio di presunto razzismo durante il match tra Napoli e Inter, in cui alcuni tifosi del Napoli avrebbero usato cori razzisti nei confronti dell’attaccante interista Romelu Lukaku. Il giudice sportivo ha chiesto un supplemento d’indagine alla Procura federale italiana per fare luce sulla questione.

Tuttavia, i tifosi del Napoli hanno negato queste accuse, sostenendo che i cori erano in realtà rivolti al difensore azzurro Kim MinJae. Un video che sostiene questa tesi è diventato virale sui social media.

I tifosi napoletani presenti allo stadio – non erano ammessi quelli residenti in Campania – avrebbero cantato “Kim-Kim-Kim”, un coro spesso utilizzato anche al Maradona per il difensore azzurro.