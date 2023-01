Raspadori: “Samp squadra in salute, reagiremo dopo l’Inter. Persa brillantezza per la sosta”

Giacomo Raspadori dichiara che la Samp è una squadra in salute ed il Napoli reagirà dopo la sconfitta contro l’Inter

Giacomo Raspadori, talentuoso attaccante del Napoli, è stato il protagonista dell’intervista settimanale per Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Calcio Napoli. La promessa del calcio italiano parla della ripresa del campionato, con la sconfitta a Milano: “La sosta sicuramente ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza e ci serviva del tempo per tornare ai ritmi della stagione. Siamo consapevoli di ciò che possiamo fare e stiamo lavorando per recuperare quell’entusiasmo e quella qualità che ha caratterizzato la prima parte della nostra stagione. Anche dopo un risultato negativo conta come si reagisce. Non dobbiamo perderci d’animo e buttarci giù, così come non dobbiamo esaltarci nelle vittorie. Perdere contro l’Inter, che è una grande squadra, non cambia il nostro percorso visto che ci aspettano altre partite e noi ci faremo trovare pronti”.

Raspadori ritiene che il Napoli ha perso brillantezza a causa della sosta

L’ex Sassuolo vuole immediatamente il cambio di marcia: “La nostra volontà è reagire dopo questa sconfitta e concentrarci su ciò che possiamo migliorare. La Sampdoria? E’ una squadra in salute e non sarà una partita facile, dobbiamo esprimerci al meglio e giocare “da Napoli”. Spalletti mi ha provato in varie posizioni e mi piace mettermi a disposizione del mister per aiutare la squadra. Nelle zone centrali del campo riesco ad esprimere il meglio di me, ma anche sugli esterni posso rendermi utile. L’importante è sempre mettersi a disposizione della squadra e farsi trovare pronti. La sconfitta contro l’Inter ha portato nello spogliatoio la voglia di reagire. Bisogna cancellare in fretta sia le grandi prestazioni, pur rimanendo consapevoli di ciò che si è fatto, sia le sconfitte, sapevamo di poter avere difficoltà vista la lunga sosta”.