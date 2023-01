Repubblica – Napoli emergenza inaspettata, cinque giocatori preoccupano Spalletti

La squadra di Spalletti affronta una situazione di emergenza inaspettata, con cinque titolari in ritardo di condizione a causa della mancanza di partite. L’allenamento del 30 dicembre con la Juve Stabia non ha fornito indicazioni sufficientemente chiare allo staff tecnico, e l’handicap è diventato evidente solo durante il gioco.

La condizione fisica del Napoli non è al top. Gli azzurri hanno messo in evidenza alcune carenze in uomini chiave. Kvaratskhelia, Lobotka e Anguissa non sono apparsi in grande condizione fisica. Ma anche lo stesso Politano non ha brillato. Una sconfitta quella contro l’Inter che fa veramente male, anche perché permette alle inseguitrici di trovare morale e punti per la corsa scudetto.

Napoli la condizione fisica preoccupa

Da Repubblica arriva un approfondimento sul Napoli e sulla sua condizione fisica che non fa stare tranquilli. La squadra di Spalletti è apparsa in una situazione di emergenza inaspettata, con cinque giocatori titolari che non avevano giocato per troppo tempo: Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Rrahmani. C’era stata solo una partita di prova prima della ripresa: l’allenamento del 30 dicembre con la Juve Stabia a Castel Volturno, da cui lo staff tecnico ha ricevuto indicazioni non sufficientemente chiare o addirittura fuorvianti. Quasi metà della squadra che è scesa in campo era evidentemente in ritardo di condizione e questo è grave, poiché l’handicap è diventato evidente solo durante il gioco.

Gli azzurri dovranno recuperare il prima possibile una buona condizione atletica. Domenica 8 gennaio c’è Sampdoria-Napoli. Gli uomini di Stankovic hanno vinto la sfida fuori casa con il Sassuolo e sono alla ricerca di punti di salvezza.