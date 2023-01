Rossi: “Napoli brillante già con la Sampdoria, ve lo assicuro”

Marco Rossi commissario tecnico dell’Ungheria parla dopo Inter-Napoli, e si proietta verso la sfida con la Sampdoria.

Dopo Inter-Napoli si parla molto della condizione fisica degli azzurri, non apparsi al meglio. Anche Gian Piero Ventura ha sottolineato che si è vista una difficoltà atletica da parte della squadra partenopea. Un concetto espresso anche da Spalletti durante la conferenza stampa.

A Radio Gol, Rossi rassicura tutti sulla ripresa fisica del Napoli: “Io non credo che ci vorrà molto tempo per per vedere di nuovo gli azzurri ad altissimo livello atletico. Anzi sono convinto che già dalla sfida con la Sampdoria si vedrà una squadra tonica ed in forma“.

Quando si gioca Sampdoria-Napoli

Il match di Serie A tra Sampdoria e Napoli si gioca il il giorno 8 gennaio alle ore 18.00 allo stadio Marassi di Genova. Gli azzurri scendono in campo proprio dopo la sconfitta di Milano con l’Inter. La sfida è fondamentale per la squadra partenopea per tenere lontane le inseguitrici, visto che c’è ancora un buon margine di vantaggio che non va depauperato. Possibile che ci sia qualche cambio di formazione per Spalletti che deve centellinare le forze, visto che oramai si gioca ogni tre o quattro giorni.

Il calendario di gennaio del Napoli è molto fitto: dopo la Sampdoria ci sarà la Juventus il giorno 13 gennaio 2023, match che ci si gioca allo stadio Maradona.

Dove vedere Sampdoria-Napoli: il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Dazn. La partita sarà visibile in streaming anche attraverso l’applicazione Dazn disponibile per pc, smart tv, smartphone e console di ultima generazione.