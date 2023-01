Il Napoli perde con l’Inter, De Maggio: “Io mi faccio una risata…”

Valter De Maggio parla della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Gli azzurri sono ancora primi in classifica in Serie A.

La sconfitta del Napoli contro l’Inter sta facendo godere le inseguitrici, tutte pronte ad approfittare del passo falso degli azzurri. A Dazn si è fatto già il funerale al Napoli, come se la squadra di Spalletti fosse sprofondata. Molto probabilmente è questo che l’informazione mainstream deve dire in questo momento, per cercare di tenere alta l’attenzione sul campionato di Serie A.

Su Inter-Napoli si è espresso anche Valter De Maggio che ha detto: “Io mi faccio una grande risata dopo questa sconfitta. Perché sento dire a livello nazionale che il gol di Dzeko ha riaperto il campionato. Ci sono titoloni sulla sconfitta degli azzurri, in cui si dice che ora il campionato è riaperto. Ma io chiedo: perché prima era chiuso? Dopo aver giocato solo quindici giornate non si poteva assolutamente dire che il campionato fosse già completamente nelle mani del Napoli. Quindi nemmeno ora dopo questa sconfitta si può dire che sia già finito“.

Poi il conduttore di Radio Goal aggiunge: “Io personalmente ci metterei la firma per fare altri 41 punti in 15 giornate e poi arrivare alla 32sima giornata e beccare un’altra sconfitta“. Va ricordato che il Napoli, anche dopo la sconfitta con l’Inter, conserva un vantaggio di 5 punti sul Milan, 7 dalla Juve e 8 sull’Inter.