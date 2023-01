Napoli, Bereszynski è un caso: la Sampdoria smentisce le visite mediche

Calciomercato Napoli: Bereszynski diventa un caso, l’agente conferma le visite mediche. La Sampdoria smentisce l’accordo.

Il difensore polacco Bartosz Bereszynski è pronto a diventare il nuovo acquisto del Napoli, dove andrà a ricoprire il ruolo di vice di Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo, il giovane talento classe 2000 Zanoli si trasferirà alla Sampdoria di Genova per avere maggiori opportunità di gioco. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le visite mediche di Bereszynski avranno luogo oggi, mentre la Sampdoria ha affermato che Zanoli non si muoverà finché non saranno risolti alcuni dettagli contrattuali. Nonostante un piccolo giallo sia sorto intorno all’affare, si prevede che la situazione sarà presto sbloccata e che Bereszynski diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli, fornendo a Luciano Spalletti una valida alternativa in difesa.

Nonostante il giallo che si è andato a creare non sembrano esserci particolari problemi per le visite mediche di Bereszynski con il Napoli. Nei prossimi giorni sarà trovato l’accordo definitivo. A questo punto si dovrà capire se il giocatore riuscirà addirittura a giocare Sampdoria-Napoli, sfida in programma il giorno 8 gennaio, con la maglia blucerchiata. Ma il Napoli valuta pure Ounahi sul mercato. Il giocatore è molto apprezzato da Cristiano Giuntoli che sta lavorando sotto traccia per portarlo in azzurro già durante il calciomercato di gennaio.