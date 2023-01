Sabatini: “Errori conto la Juve, con quattro punti in più farebbe miracoli”

Sandro Sabatini ha parlato della Juventus che è arrivata alla settima vittoria consecutiva in Serie A.

Ospite di Pressing, Sandro Sabatini ha espresso la sua opinione sul campionato della Juventus. Secondo Sabatini, la Juventus dovrebbe ricevere quattro punti in più, due dei quali con la Salernitana e due con la Roma. Sabatini sostiene che, se la Juventus avesse ricevuto questi punti, sarebbe in grado di fare “miracoli” in campionato. Tuttavia, Sabatini ha anche affermato che, quando la Juventus viene favorita con decisioni arbitrali come rigori, c’è subito un urlo di scandalo, mentre gli errori commessi a danno della squadra vengono facilmente dimenticati.

Sabatini forse dimentica che la Juventus ha vinto con la Cremonese con altri due episodi clamorosamente a favore. Non si capisce il motivo per il quale Ayroldi ha annullato il gol di Dessers . Non si capisce il motivo per il quale è stato segnalato un fuorigioco su un gol della Cremonese , mentre dalla linee del terreno di gioco si vede che la posizione è regolare.

La vittoria di Cremona per la Juve è stata fondamentale per accorciare le distanze sul Napoli, che resta sempre a sette punti di distacco. Ma sicuramente i tre punti danno fiducia agli uomini di Allegri.