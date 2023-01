L’arbitro della vergogna: la verità sulla sconfitta del Napoli contro l’Inter

Gravi fatti arbitrali in Inter-Napoli: il caso Sozza e l’inchiesta federale che non c’è. La verità sulla sconfitta di Spalletti.

“Non è mai troppo tardi”. È il titolo di una nota rubrica televisiva ma che ritorna di attualità anche ora dopo i fatti calcistici di Inter – Napoli. Premesso che in un Paese normale sarebbe stata aperta un’inchiesta federale per la designazione del milanese Sozza per una partita del Napoli dopo i gravi fatti arbitrali accaduti in Milan – Fiorentina della giornata precedente. Premesso che in un Paese normale sarebbe scattata da prassi l’inchiesta federale sullo scandaloso arbitraggio di Sozza in Inter – Napoli, fa molto piacere costatare che finalmente qualche napolista nostrano cominci ad avvertire il battito forte del vento del Nord.

Napoli colonizzato da 160 anni: la reazione dei tifosi all’arbitraggio

Certo la maggior parte dei coloni nostrani se la sono presa col Napoli e Spalletti e non poteva essere diverso per un Meridione colonizzato da circa 160 anni, ma fa piacere che qualcuno si cominci a svegliare da questo torpore. Per come Sozza ha condotto la partita nemmeno l’Argentina di Messi l’avrebbe spuntata contro l’Inter a Milano. Skriniar, Barella e soci avrebbero rifilato a Messi le stesse randellate che hanno assestato a Kvaratskhelia sotto gli occhi attenti dell’arbitro milanese.

L’arbitraggio scandaloso di Sozza: la sconfitta del Napoli contro l’Inter

I gravi fatti arbitrali di Inter-Napoli. Nel primo tempo Sozza ha fischiato solo 4 falli contro l’Inter e ha sempre fatto proseguire il gioco, senza fischiare fallo, nelle 4 circostanze che i giocatori interisti dovevano essere ammoniti. Maurizio Pistocchi, che napoletano non è, ha elencato quasi in diretta le gravi manchevolezze arbitrali. Nei primi 15 – 20 minuti di gioco mancavano già 3 cartellini gialli (forse il rosso per Barella) e qualcuno ancora dubita che il milanese Sozza non abbia condizionato l’incontro di Milano con la scellerata direzione arbitrale.

La verità sulla sconfitta del Napoli: l’analisi delle manchevolezze arbitrali

Si pensi a come sarebbe proseguita la gara con Kvaratskhelia ancora in forma e i due difensori interisti, Skriniar (dall’8’) e Bastoni, ammoniti insieme al centrocampista Barella. E non abbiamo conteggiato i mancati gialli per Calhanoglu e Mkytaryan nel contesto della gara e nel prosieguo del campionato. Per la cronaca, non è la prima volta che Sozza penalizza il Napoli. In Inter – Napoli è stato il top ma in Lazio – Napoli (V giornata), agli azzurri, seppure vittoriosi, era stata negata la superiorità numerica per la mancata espulsione di Milinkovic-Savic.

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com