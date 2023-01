Tifosi del Napoli meravigliosi: Ecco cosa hanno fatto per la squadra

La sconfitta del Napoli contro l’Inter non ha scosso i tifosi del Napoli. I fans azzurri hanno preso d’assalto i botteghini contro Juve e Samp si prevede il sold out.

I tifosi del Napoli hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato alla squadra dopo la sconfitta contro l’Inter, lanciando un appello affinché gli azzurri non mollino. Nonostante il passo falso in campionato, i tifosi hanno dimostrato di avere ancora molta fiducia nella squadra e hanno confermato la loro presenza in massa alla prossima partita contro la Sampdoria, che si svolgerà a Marassi.

A Marassi tutti uniti per il riscatto della squadra

I posti a disposizione per i tifosi ospiti sono già esauriti da giorni e si prevede che il numero dei sostenitori possa addirittura raddoppiare vista la presenza di molti partenopei residenti al nord. La passione e l’amore dei tifosi per la squadra sono evidenti e non ci sarà alcuna defezione alla prossima partita, nonostante la delusione per la sconfitta contro l’Inter.

Il prossimo grande appuntamento: Napoli-Juventus al Maradona, biglietti a ruba

Il prossimo grande appuntamento per il Napoli sarà la sfida contro la Juventus, in programma al Maradona di Fuorigrotta. Anche in questo caso, i biglietti stanno andando a ruba e la società ha dovuto cambiare le modalità di vendita per soddisfare la grande domanda. Nei primi due giorni, la scorta di biglietti è durata solo mezz’ora, lasciando molti tifosi delusi. Tuttavia, è probabile che molti di loro riproveranno ad acquistare i biglietti nelle prossime ore, in modo da non perdersi l’importante appuntamento con la Juventus.

Nel frattempo, il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale di indagare su presunti cori razzisti rivolti a Lukaku durante la partita contro l’Inter. Tuttavia, si tratterebbe di un equivoco, poiché il suono in questione sarebbe stato in realtà un urlo di incitamento per Kim, scambiato per un ululato. Nonostante questo episodio, la fedeltà dei tifosi del Napoli alla squadra non è mai stata messa in dubbio e sono pronti a sostenerla in ogni circostanza.