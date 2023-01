Gianluca Vialli è morto: Grave lutto per il calcio

Gianluca Vialli, l’ex calciatore e allenatore di successo, è morto all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas.

Vialli è morto, il guerriero ha perso la sua battaglia contro un tumore al pancreas all’età di 58 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità calcistica. I suoi amici e colleghi hanno espresso il loro profondo dolore per la sua scomparsa, ricordando la sua forza, determinazione e il suo amore per il calcio. La sua morte rappresenta una perdita devastante per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. Vialli ha avuto una carriera luminosa nel calcio, giocando per squadre come la Juventus e il Chelsea, e poi diventando allenatore di successo. Nonostante la sua fama e il suo successo, Vialli è stato anche conosciuto per la sua umanità e il suo carisma. Era amato da compagni di squadra, avversari e tifosi, e ha sempre dimostrato una grande passione per il calcio e per la vita in generale.

L’ultimo messaggio di Vialli

Il 14 dicembre l’ex attaccante della Nazionale aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri con un messaggio: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”

ADDIO VIALLI

Gianluca Vialli è stato uno dei più grandi nomi del calcio italiano ed internazionale. Nato a Cremona nel 1964, Vialli iniziò la sua carriera calcistica nella sua città natale, giocando per la Cremonese. Dopo aver attirato l’attenzione di alcune delle più grandi squadre del calcio italiano, Vialli si trasferì alla Juventus, dove divenne uno dei migliori attaccanti del paese. Nel corso della sua carriera, Vialli ha vinto numerosi titoli, tra cui quattro scudetti, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA.

Dopo aver concluso la sua carriera calcistica con il Chelsea, Vialli si è avventurato nella carriera di allenatore, diventando il primo allenatore italiano a vincere la Premier League inglese. Ha allenato anche la Nazionale italiana giovanile e diverse squadre di club, ottenendo risultati di successo ovunque sia andato.

Vialli era amato sia per il suo talento che per il suo carisma, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità calcistica. I suoi amici e colleghi hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa, ricordando la sua forza e determinazione durante la sua battaglia contro la malattia. La sua morte è una perdita devastante per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.