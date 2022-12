Gianluca Vialli ricoverato a Londra in gravi condizioni

Si aggravano le condizioni di Gianluca Vialli, l’ex attaccante è ricoverato in gravi condizioni in una clinica di Londra.

Gianluca Vialli ha sempre parlato del tumore, e di quale sia la piega presa dalla sua vita dopo aver provato lo sconforto della diagnosi e la durezza delle cure. Non è un nemico da guadare negli occhi ma un “compagno di viaggio di indesiderato” con il quale – suo malgrado – convivere nella speranza che un giorno, prima o poi, “si stanchi e mi lasci vivere serenamente”.

Vialli ricoverato a Londra

Ansia in queste ore per Gianluca Vialli, le condizioni dell’ex attaccante della Samp si sono aggravate nelle ultime ore. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi con le quali prendeva commiato dagli impegni della Nazionale per tornare a concentrarsi nella lotta alla malattia, da Londra – dove risiede da tempo – arrivano pessime notizie: le sue condizioni si sarebbero aggravate ed è stato necessario il ricovero in clinica dove è arrivata anche l’anziana mamma.

Sono ore di attesa e di ansia, ma la situazione appare purtroppo complicata. Le ultime notizie hanno dato in arrivo nella clinica londinese anche da parte dell’anziana mamma di Gianluca. Vialli poco tempo fa aveva ammesso tutte le proprie sofferenze, pur non abbandonando la volontà di superare la malattia: “Non sto combattendo una battaglia” aveva dichiarato “perché non credo che sarei in grado di vincerla. Il tumore è un avversario molto più forte di me. Devi cercare di migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso, devi aiutare gli altri. Secondo me, questo è un po’ il segreto della felicità”

#Vialli: “Ho deciso di sospendere temporaneamente i miei impegni” Il capo delegazione degli Azzurri ha comunicato alla FIGC di volersi dedicare a superare “questa fase della malattia”#Gravina: “Protagonista della Nazionale, tornerà presto”https://t.co/ddkUHsie8R — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) December 14, 2022

Forza campione torna più forte che mai: la Redazione di Napolipiu.com.