Marchetti: “Napoli niente drammi. I punti di vantaggio valgono un jolly e mezzo”

Marchetti dice che il Napoli non deve fare drammi perché i punti di vantaggio valgono un jolly e mezzo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ritiene che non bisogna fasciarsi la testa per la partita di Milano. Ai microfoni di Radio Marte, il noto uomo mercato commenta la sconfitta rimediata dal Napoli di Luciano Spalletti contro l’Inter a San Siro: “Niente drammi? La squadra azzurra ha dominato il campionato e questo le permette di sopportare un passo falso con tranquilla relatività, perché i punti di vantaggio sulla seconda sono cinque: valgono un jolly e mezzo, due partite”.

Per Marchetti il Napoli è stato meno efficace dell’Inter

Marchetti ha poi proseguito parlando della prestazione partenopea rispetto a quella della compagine interista: “I punti di vantaggio servono a questo: permettono di gestire con grande serenità partite in cui il Napoli non riesce a brillare. Il Napoli è stato meno efficace dell’Inter, ma non ha giocato una brutta gara. Non è stato fortunato e brillante: ci poteva scappare il pareggio, senza quella parata di Andrè Onana nei minuti finali. Una parata un po’ casuale, con il pallone che è andato a sbattere sul suo braccio? Proprio così”.