Juventus, Allegri: “Napoli nettamente favorito per lo scudetto”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ritiene che il Napoli è nettamente favorito per lo scudetto

Conferenza stampa di presentazione di Juventus-Udinese da parte di Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero risponde alle domande dei giornalisti: “Domani ci sarà lo stadio pieno e sarà una bella occasione per noi. Abbiamo recuperato Di Maria. Paredes sta crescendo di condizione. Bremer è un po’ affaticato ma in caso abbiamo subito pronto Rugani. La formazione la deciderò nelle prossime ore, dovrò fare delle scelte. L’Udinese è una squadra molto fisica che sta facendo un’annata straordinaria con un giocatore straordinario come Pereyra che con noi ha fatto un campionato ottimo. Poi Beto che è un giocatore fisico e occupano l’area con tanti giocatori. Sarà una gara complicata come tutte, è la seconda dell’inizio della seconda parte di stagione”.

Allegri pensa che la sconfitta del Napoli a Milano non cambia nulla

Allegri ha poi proseguito: “La sconfitta del Napoli contro l’Inter cambia le nostre prospettive in ottica scudetto? In questo momento non cambiano. Napoli resta nettamente favorito, ha tanti punti di vantaggio dopo 16 partite. Uno stop ci sta, sta disputando un’annata straordinaria. Ripeto è la netta favorita. Poi c’è l’Inter, il Milan. Il nostro obiettivo è quello di rimanere nelle prime quattro e giocarci le nostre chance in Coppa Italia e Europa League”.

Infine Allegri ricorda Vialli ed anche Castano: “E’ doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Ho avuto il piacere di conoscere Vialli e sono due giocatori che hanno dato tanto alla Juventus e alla nazionale italiana. Vi chiedo di fare un minuto di silenzio per loro”.