SKY: “Napoli-Bereszyński tutto definito. Ounahi? A Milano Giuntoli ha incontrato l’agente”

SKY rivela che è tutto definito tra il Napoli e Bereszyński mentre per la trattativa Ounahi, a Milano Giuntoli ha incontrato l’agente

La redazione di Sky Sport rivela che è tutto fatto per lo scambio tra Napoli e Sampdoria. Nell’edizione di pranzo, il tg sportivo della pay tv anticipa: “Tutto definito anche per uno scambio tra Napoli e Sampdoria. Bereszyński è un nuovo difensore del Napoli e sarà l’alternativa sulla fascia destra di Di Lorenzo. Percorso inverso, ma solo in prestito secco, per Zanoli un giovane che avrà certamente più spazio a Genova nella seconda parte di stagione”. Fumata bianca vicinissima per una doppia trattativa che permetterà al nazionale polacco di entrare a far parte della rosa azzurra ed essere un tassello in più nel puzzle di Luciano Spalletti.

Il Napoli vorrebbe far firmare un preaccordo a Ounahi

Sky Sport si sofferma anche sulla trattativa riguardante Azzedine Ounahi. In occasione della partita a Milano, il direttore Cristiano Giuntoli ha sfruttato la possibilità per fissare un incontro con l’entourage del giocatore. E’ da valutare la formula per portare il centrocampista del Marocco a Napoli. La trattativa è iniziata, con Giuntoli che ha fatto una prima offerta di 15 milioni, mentre l’Angers ne vuole 20, 25. Essendo un calciatore extracomunitario il Napoli non ha slot disponibili dunque l’unica cosa che può fare è firmare un preaccordo valido all’inizio della prossima stagione.